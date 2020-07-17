...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING
THROUGH SATURDAY EVENING...
* WHAT...DANGEROUSLY HOT CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES UP TO
108 POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND
SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...EXTREME HEAT AND HUMIDITY WILL SIGNIFICANTLY
INCREASE THE POTENTIAL FOR HEAT RELATED ILLNESSES,
PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR PARTICIPATING IN OUTDOOR
ACTIVITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. BE PREPARED TO DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-
CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES
AND NEIGHBORS.
YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN
VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. THIS IS ESPECIALLY TRUE DURING
WARM OR HOT WEATHER WHEN CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL
TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES.
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