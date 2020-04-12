...HEAVIEST SNOWFALL THROUGH 6 PM...
...SNOWFALL TAPERING OFF FROM WEST TO EAST THIS EVENING...
.A WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR AREAS ALONG AND
SOUTH OF A LINE FROM SPRINGFIELD THROUGH NEW ULM TO COTTAGE GROVE
IN MINNESOTA, CONTINUING TO NEW RICHMOND AND RICE LAKE IN
WISCONSIN. A WINTER WEATHER ADVISORY IS ALSO IN EFFECT FOR A
SMALL SWATH OF COUNTIES JUST TO THE NORTH OF THAT LINE, INCLUDING
THE TWIN CITIES METRO AREA.
A PERSISTENT BAND OF HEAVY SNOW, WITH RATES OF 1 TO 2 INCHES PER
HOUR, WILL SLOWLY MOVE EASTWARD THIS AFTERNOON. THE SNOWFALL WILL
BEGIN TO TAPER OFF THIS EVENING IN MINNESOTA, BUT PERSIST INTO
WEST CENTRAL WISCONSIN THROUGH MIDNIGHT, ALTHOUGH NOT AS HEAVY.
BY EARLY THIS EVENING, THOSE AREAS THAT HAD THE PERSISTENT BAND OF
HEAVY SNOWFALL WILL LIKELY RECEIVE BETWEEN 4 TO 6 INCHES, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS. IN THE WARNED AREA, SNOWFALL AMOUNTS IN
THE 6 TO 9 INCH RANGE WILL BE COMMON, WITH LOCALIZED 10 TO 12
INCHES POSSIBLE ONCE THE SNOW ENDS.
IN ADDITION, THE HEAVY WET SNOW MAY CAUSE SOME TREE DAMAGE AND
POWER OUTAGES DUE TO THE COMBINATION OF GUSTY WINDS AND THE HEAVY
WET SNOW.
...WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT MONDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 1 AM CDT MONDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. DUE TO THE HEAVY, WET
NATURE OF THE SNOW, TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES COULD OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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