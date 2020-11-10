...HEAVY SNOW SPREAD ACROSS CENTRAL AND SOUTHERN MINNESOTA...
...MIXED PRECIPITATION CONTINUING IN WESTERN WISCONSIN...
.PRECIPITATION HAS MOSTLY TRANSITIONED TO SNOW ACROSS CENTRAL AND
SOUTHERN MINNESOTA, WITH A MIX OF FREEZING RAIN, SLEET, AND SNOW
EXPECTED THROUGH THE EVENING IN WESTERN WISCONSIN. 4 TO 7 INCHES
OF SNOW IS EXPECTED FROM REDWOOD FALLS TO MORA. 2 TO 5 INCHES OF
SNOW IS EXPECTED FROM MANKATO, THROUGH THE TWIN CITIES, TOWARD
SIREN, WISCONSIN.
A WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM SOUTHWEST MINNESOTA
TO NORTHWEST WISCONSIN THROUGH THIS EVENING, INCLUDING THE TWIN
CITIES METRO. A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR AREAS
FROM RED WING, TO EAU CLAIRE, TO LADYSMITH WHERE SOME LIGHT ICE
AND SNOW ACCUMULATIONS ARE LIKELY; AND ACROSS WESTERN MINNESOTA
THROUGH THE EVENING WHERE A FEW INCHES OF SNOW ARE LIKELY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A
TENTH OF AN INCH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTH CENTRAL MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 9 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. ROAD CONDITIONS CAN ALSO BE FOUND
AT 511MN.ORG FOR MINNESOTA OR 511WI.GOV FOR WISCONSIN.
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