7th grade A Honor Roll
Hunter Anderson, Sophia Coulsey, Gracy Delaske, Hayden Duhme, Claire Elness, Madeline Heuss, Kiersten Holicky, Hailee Honken, Kaedyn Judd, Randi Jo Krueger, Miranda Krystosek, Keegan Kuball, Grace LaFrance, Gavin Marinenko, Anna Nielsen, Ashlyn Pelant, Tianna Pope, Ivan Pratt, Tatum Richards, Jobb Saemrow, Katherine Sanborn, McKenna Schuster, Annabelle Skurkay, Briley Velzke and Jaiden Williams.
7th grade B Honor Roll
McKayla Baumgarten, Nathaniel Boese, Shelby Briggs, Callie Bruns, Ethan Cage, Halle Fessel, Preston Grams, Lilly Henson, Stevie Johnston, Areya Martinez, Clara Nuetzman, Landen Roemhildt, Kelsey Sanborn, Randi Selbrade, Alexis Smith, Madison Smith, Shance Southard, Kayla Stopski, Cecilia Storey and Brooke Strobel.
8th grade A Honor Roll
Ahmad Alladin, Alayna Atherton, Grace Baker, Madeline Balfe, Claire Bohlen, Lindy Caldwell, Desirae Domonoske, Angelina Dornquast, Nora Ell, Zara Gibson, Dylan Holicky, Kylie LaFrance, Jasper Morris, Isaac Quast, Emma Ready, Ainsley Schieffer, Izabela Slechta, Anna Voegele and Josephine Volkmann.
8th grade B Honor Roll
Connor Bohlen, Katrina Brekke, Caleb Caron, Cody Culhane, Ella Duenes, Kyleigh Duffey, Gavin Gohlike, Taylor Krenik, Evan Lange-Wenker, Luke Michael, Christina Moriarity, Isaac Murphy, Spencer Oorlog, Myles Pratt, Elba Rodriguez, Jaidyn Sundin and Mackenzie Velishek.