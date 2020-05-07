The Owatonna Arts Center and the Piecemakers Quilt Guild canceled the April Exhibition Quilt show, but it will reschedule at a later date

The guild members made seventeen mini-quilts for the raffle, which was held as scheduled. The following individuals are winners:

Deb Mather

Anna Homuth

John Sherrell

Deloris Rinderer

Jayne Spooner,

Beth Aldrich

Misti Aldrich

Cherilyn Price

Norman Spindler

Karen Eichman

Joann Nelson

Heather Lenz

Beth Spande

Dee Springman

Valerie Spindler

Roxanne Arndt

Karin Steffersen

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