...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CDT
FRIDAY...
...FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH
SATURDAY MORNING...
* WHAT...FOR THE FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS
LOW AS 28 EXPECTED. FOR THE FREEZE WATCH, SUB-FREEZING
TEMPERATURES AS LOW AS 28 POSSIBLE. THE CORE OF THE TWIN
CITIES METRO WILL LIKELY REMAIN IN THE MID 30S BOTH NIGHTS.
* WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, EAST
CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...FOR THE FREEZE WARNING, FROM 3 AM TO 9 AM CDT FRIDAY.
FOR THE FREEZE WATCH, FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY
MORNING.
* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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