A Honor roll
Seventh grade — Hunter Anderson, Nathaniel Boese, Sophia Coulsey, Gracy Delaske, Hayden Duhme, Claire Elness, Preston Grams, Mackenzie Grimmius, Lilly Henson, Madeline Heuss, Kiersten Holicky, Hailee Honken, Kaedyn Judd, Randi Jo Krueger, Miranda Krystosek, Keegan Kuball, Grace LaFrance, Gavin Marinenko, Anna Nielsen, Clara Nuetzman, Ashlyn Pelant, Tianna Pope, Ivan Pratt, Tatum Richards, Jobb Saemrow, McKenna Schuster, Randi Selbrade, Annabelle Skurkay, Alexis Smith, Madison Smith, Cecilia Storey, Brooke Strobel and Briley Velzke
Eighth grade — Alayna Atherton, Grace Baker, Madeline Balfe, Claire Bohlen, Connor Bohlen, Katrina Brekke, Lindy Caldwell, Desirae Domonoske, Ella Duenes, Kyleigh Duffey, Nora Ell, Zara Gibson, Dylan Holicky, Clayton Jans, Kylie LaFrance, Jasper Morris, Isaac Murphy, Emma Ready, Ainsley Schieffer, Izabela Slechta, Mackenzie Velishek an Josephine Volkmann
B Honor roll
Seventh grade — McKayla Baumgarten, Shelby Briggs, Callie Bruns, Ethan Cage, Loryn Caldwell, Halle Fessel, Owen Frodl, Brody Holicky, Carson James, Stevie Johnston, Benjamin Meschke, Alexia Opgaard, Carson Petry, Blake Quick, Landen Roemhildt, Katherine Sanborn, Kelsey Sanborn, Ava Schumacher, Katilynn Stopski, Kayla Stopski and Jaiden Williams
Eighth grade — Ahmad Alladin, Caleb Caron, Angelina Dornquast, Gavin Gohlike, Ava Hughes, Taylor Krenik, Luke Michael, Mikayla O'Brien-Lamont, Spencer Oorlog, Myles Pratt, Isaac Quast, Elba Rodriguez, Natalia Rodriguez, Anna Voegele and Aric Williams